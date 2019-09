In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken

„Leben glücklich, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh“ – Poesiealben waren lange in Mode: oft kitschig aussehende Bücher, in die Familie, Freunde und Lehrer Weisheiten, gute Wünsche oder Gebrauchslyrik eintrugen. Mal rührselig, mal heiter und immer verziert mit kleinen Bildchen und Aufklebern oder dem berühmten Eselsohr, unter das geheime Botschaften geschrieben wurden.

Vor allem Mädchen hatten bis in die 80er-Jahre so ein Album. Im 16. Jahrhundert war es eher ein Brauch unter Männern, vornehmlich Studenten, ehe es im 19. Jahrhundert zur Kinder- und Jugendsitte wurde.



„In allen Ecken soll Liebe drin stecken“ ... Glücklich kann sich schätzen, wer heute noch so ein Poesiealbum besitzt. Autorin Marcela Drumm hat ihr altes Album zu Hand genommen und der Vergangenheit nachgespürt. Und sie prognostiziert: Das Poesiealbum kommt wieder!

Autorin: Marcela Drumm

Redaktion: Regina Tanne