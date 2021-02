OMPRIS – Onlinehilfe bei Mediensucht

Die Onlineberatung OMPRIS soll Menschen helfen, denen die Zeit am Smartphone oder vor dem Computer nicht mehr gut tut, für sie sogar zur Belastung wird. Betroffen sind Menschen, die zum Beispiel den Freundeskreis, die Beziehung, die Arbeit und Hobbies vernachlässigen und erste Suchtsymptome zeigen. Aber OMPRIS richtet sich auch an diejenigen, die sich unsicher sind und merken: Es beginnt problematisch zu werden. Die Beratung ist also auch präventiv gedacht. Die Gespräche mit den Psychotherapeut*innen finden komplett online statt.

Der grundlegende Gedanke der Suchtberatung ist, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da abzuholen, wo sie sich sowieso aufhalten – Online. Betroffene sollen dadurch möglichst unkompliziert, anonym und schnell Hilfe bekommen. Aber bleiben sie dadurch nicht auch zwangsläufig genau da, wo das Problem entstanden ist? Und ab wann kann Medienkonsum überhaupt zur Sucht werden?