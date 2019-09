Mein Freund, der Mähroboter

In Köln läuft zurzeit die größte Gartenmesse der Welt, die spoga-gafa. Das Thema Nummer eins: Der smarte Garten, also das Gärtnern mit Hilfe kleiner Heinzelmännchen. Mähroboter und intelligente Bewässerungssysteme etwa sollen Gartenfreunden Arbeit abnehmen, damit diese mehr Zeit zum Verweilen in diesem haben. In der Hängematte den Garten genießen, statt Unkraut jäten, während die Blumen sich von selbst gießen. Das können kluge und hilfreiche Apps sein, aber auch mit Daten vollgestopfte Roboter, die durch den Garten kurven, im Pool paddeln oder sich Staub saugend auf die Terrasse hinaus wagen und Kleintiere und Kinder verletzen können. Werden wir in Zukunft mehr von diesen Kerlchen im Garten haben? Wie gehen wir damit um? Wird der Mähroboter "Robbie" Freund und Teil der Familie?

Autorin: Jane Höck

Redaktion: Heiko Hillebrand