Gefahr durch zu schnelle Lokführerausbildung?

Deutschland fehlt es an Lokführerinnen und Lokführern. Um die Lücken zu schließen, vergibt die Bundesagentur für Arbeit an interessierte Arbeitssuchende mittlerweile sogenannte "Bildungsgutscheine", mit denen sie in eine Ausbildung starten und sich an Lokfahrschulen um einen Platz bewerben können. Das Geschäft ist riesig: Die Gutscheine haben im Schnitt einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Folge: In den vergangenen Jahren gründeten sich immer mehr dieser Lokfahrschulen, der Markt ist wenig reguliert. Expert:innen macht das Sorgen: Die Zahl der Signalüberfahrungen bewegt sich seit Jahren auf einem hohen Level, frisch ausgebildete Lokführer und Lokführerinnen berichten davon, dass sie sich auf den Schienen unsicher fühlen.

Wie müsste sich das Ausbildungssystem ändern, damit am Ende Güter und Fahrgäste zuverlässig ans Ziel kommen, der Lokführermangel bekämpft wird und sich gleichzeitig alle sicher fühlen – auch die Lokführer und Lokführerinnen selbst?

Autor: Marius Elfering

Redaktion: Gundi Große