Lieder für die Mama – eine Huldigung

Jeder Mensch hat eine ganz eigene Beziehung zur Mutter. Das gilt natürlich auch für Musiker und Musikerinnen. Sie können ihre Zuneigung oder Distanz zu den Müttern in Melodien und Verse fassen. Für die einen ist die Mutter heilig, aber manch einer schämt sich auch für sie. Andere fühlen sich von ihr bedrängt oder eingeengt.

Edoardo Bennato besingt in seinem Sommerhit "Viva La Mamma" (1989) nicht nur die eigene Mutter, sondern gleich alle Frauen der 1950er Jahre. In "Mother" von The Police geht es um eine übermächtige Mutter. Der Erzähler hat das Gefühl, jede seiner Freundinnen würde früher oder später wie sie. Minnie Riperton drückt mit "Loving You" ihre eigenen Gefühle als Mutter aus. Ein Feature über Liebeserklärungen und Sehnsuchtssongs in der Rock und Pop-Musik von den 1960er Jahren bis heute.

Autorin: Nina Meuters

Redaktion: Moritz Folk