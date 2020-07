Praktische Lebenskunst lernen

Lebenskunst! Mit dem Begriff könnte man das Lotterleben verbinden, das manche Menschen führen. Leute, die sich treiben lassen, die alles auf die leichte Schulter nehmen, die die Nacht zum Tag machen. Prost! Doch das moderne Verständnis der Lebenskunst ist das genaue Gegenteil – zumindest nach dem Philosophen Wilhelm Schmid. Lebenskunst ist demnach der Weg zu einem guten, selbstbestimmten Leben mit hohem Wohlbefinden. Basierend auf dem philosophischen Gedankengebäude Wilhelm Schmids hat Fast-Namensvetter Bernhard Schmitz, Psychologe von der Technischen Universität Darmstadt, alltagstaugliche Strategien der Lebenskunst entwickelt, die sich systematisch trainieren lassen. In jeder Lebensphase, doch am besten schon in der Schule.

Autor: Klaus Wilhelm

Redaktion: Jessica Eisermann