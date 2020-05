Landesgartenschau: Von der Zeche zur Wiese

Am 5. Mai war es endlich so weit. Die Tore der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort durften öffnen. Unser Reporter Reinhart Brüning war in den letzten zehn Jahren immer wieder mit dem Mikrofon auf dem ehemaligen Zechengelände unterwegs.