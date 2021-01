"La Boum" fällt aus – Wo bleibt meine Party?

Die große Leichtigkeit, das unbeschwerte Dasein, das Gefühl von Freiheit fällt für die Jugend heute erst mal aus. Fernsehabend mit der Familie statt Party im Freundeskreis – das ist in Pandemiezeiten die neue Realität für Teenager. Sie haben ein wichtiges Jahr verpasst, es gab kaum Feten und wenig Gelegenheiten sich zu verlieben.

Viele Teenager hatten das Gefühl, sie werden nicht gehört, wen interessiert es schon, was sie im Moment verpassen? Jugendliche waren in der öffentlichen Wahrnehmung dann ein Thema, wenn sie selbst zum "Problem" wurden, weil sie als Verbreiter eines Virus gesehen wurden. Dabei trifft die Pandemie auf eine Zeit im Leben der jungen Leute, in der sie ohnehin zwischen allen Stühlen sitzen: Nicht mehr klein und noch nicht groß. Auf der Suche nach Identität und Bestätigung außerhalb der Familie und der eigenen vier Wände.

Aber ist es zwingend notwendig, in einem bestimmten Alter zu feiern, sich zu verlieben? Hat es Auswirkungen auf die Entwicklung, in einer Pandemie-Situation groß zu werden?

Autorin: Larissa Schmitz

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic