Die Kunst des Atmens

Von der Wiege bis zur Bahre, alles beginnt und endet in einem Atemzug. Dabei ist Atmen weitaus mehr als nur Luft holen. 20.000 Atemzüge macht ein Mensch täglich. Die meisten atmen – nicht ganz richtig – in die Brust. Wir sollten den Bauch viel mehr benutzen, wird in der Atemtherapie empfohlen. Atmen wir richtig, erledigt das Zwerchfell die Hauptarbeit. Beim Einatmen senkt es sich, dadurch hat die Lunge viel mehr Platz und es strömt mehr Luft in sie hinein. Beim Ausatmen über den Bauch presst das Zwerchfell die Luft gründlicher aus der Lunge heraus und die Organe werden besser mit Sauerstoff versorgt.

Den meisten Menschen ist dabei nicht bewusst, welchen Einfluss die Atmung hat. Atmen ist viel mehr als nur ein automatischer Reflex. Wie wir leben, beeinflusst, wie wir atmen und wie wir atmen, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Liegt darin auch das Geheimnis eines gesunderen, entspannteren und längeren Lebens?

Autorin: Melahat Simsek

Redaktion: Jessica Eisermann