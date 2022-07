Küstenerosion – Italien ohne Strand?

Auch in diesem Sommer werden die Deutschen wieder in Scharen in den Urlaub fahren: Viele an die Strände Italiens, wo man es sich im Liegestuhl gut gehen lassen kann mit den Füßen im Sand – wenn denn noch genug Sand da ist.

Im Salento, im äußersten Süden des Landes ist die Küstenerosion sichtbar und spürbar. Der Strand wird schmaler. Die strukturschwache Provinz Apulien lebt von den hunderttausenden Touristen, die in der Hauptsaison die langen Sandstrände bevölkern. Was also tun gegen den drohenden Verlust der Lebensgrundlage?

Macht es wirklich Sinn, jeden Frühling wieder Sand vom Meeresgrund zu baggern und an den Strand zu kippen? Nein, sagen Umweltschützer. Das macht langfristig alles nur noch schlimmer. Sie setzen auf den Schutz der Dünen, die eine natürliche Barriere gegen die Erosion bilden.

Autorin: Vanja Budde

Redaktion: Chris Hulin