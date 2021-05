Ist Klimaschutz Menschenrecht? 

Im Spätsommer 2017 kamen in Portugal über 100 Menschen bei schweren Waldbränden ums Leben. Für viele Wissenschaftler sind es diese Ereignisse, die für einen zunehmend gefährlicher werdenden Klimawandel sprechen. Sechs portugiesische Jugendliche hatten genug von zu inkonsequenter Klimapolitik. Statt zu demonstrieren, wählten sie einen Ansatz, der so originell wie naheliegend war: eine Klage vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Beschuldigten: alle EU-Staaten und sechs weitere Länder. Der Vorwurf: durch zu schwachen Klimaschutz gefährden die Regierungen die Menschenrechte – vor allem die der Jugend und vor allem in Zukunft.

Das Recht auf Wohnraum, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Leben. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie Folgen der globalen Erwärmung jedes dieser Menschenrechte einschränken können. Die beschuldigten Länder müssen sich nun zu den Vorwürfen äußern, denn das Gericht hat dem Fall überraschend Priorität eingeräumt. Wo geraten Menschenrechte und Klimafolgen aneinander? Übernimmt die Justiz zunehmend den Klimaschutz? Und welche Auswirkungen der Klimakrise gibt es vor unserer Tür in NRW? Fragen, denen Robert Meyer nachgeht.

Autor: Robert Meyer

Redaktion: Gundi Große