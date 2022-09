Auf der Kirmes – und hinter den Kulissen

Wenn die Raupenbahn in der Stadt ist, wenn die Erdbeeren in Schokolade getunkt und aufgespießt werden und es abends flackert und schallt – dann ist wieder Kirmes. Vier bis zehn Tage lang können Besucher:innen hier Spiel, Spaß und Spannung erleben: sich gruseln in der Geisterbahn, das Glück an der Losbude herausfordern, ihr Können am Schießstand beweisen.

Für die Schausteller:innen ist das Alltag, größtenteils seit dem Tag ihrer Geburt. Denn in das Schaustellerleben wird man meistens hineingeboren und führt dann eine Tradition mit ihren eigenen Bräuchen fort, die schon seit vier, fünf oder sechs Generationen besteht.

Autorin: Yesim Ali Oglou

Redaktion: Chris Hulin