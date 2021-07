Kirchenaustritte – Zeit zu gehen oder zu bleiben?

Die Gründe für einen Kirchenaustritt sind unterschiedlich. Die einen treten aus Protest aus, um ein Zeichen zu setzen. Sie wollen ihrer Kritik an altmodischen Denkweisen, dem Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt oder auch dem Umgang mit homosexuellen Menschen Ausdruck verleihen. Viele haben aber auch den Kontakt zur Kirche sowie ihren Glauben verloren und wieder andere wollen einfach keine Kirchensteuer mehr zahlen.

Aktuelle Skandale und Negativ-Schlagzeilen wie zuletzt im katholischen Erzbistum Köln scheinen die Menschen noch einmal besonders zum Austritt aus der Kirche zu bewegen. Am Amtsgericht Köln sind die Termine für einen Kirchenaustritt immer wieder monatelang im voraus ausgebucht.

Das Thema Kirchenaustritte ist derzeit nicht nur in den Medien präsent, sondern ebenfalls in vielen Familien und Freundeskreisen. Auch WDR-5-Reporterin Jana Brauer beschäftigt schon länger die Frage: Austreten oder bleiben? Auf ihrer Suche nach einer Antwort spricht sie mit anderen Menschen, die sich für einen Kirchenaustritt entschieden haben, mit Kirchenvertretern, aber auch mit Gläubigen, die an ihrer Kirche festhalten oder sich sogar neu für sie entschieden haben.

Autorin: Jana Brauer

Redaktion: Moritz Folk