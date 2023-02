Kindhafte Sprache in der Politik

Gute-Kita-Gesetz, Gaspreisdeckel und Wumms: Manche schätzen die einfache Wortwahl in der Politik, andere fühlen sich veralbert. Welche Sprache braucht es in einer mündigen Gesellschaft? Perspektiven aus Sprachwissenschaft, Publizistik, Kabarettszene und von Menschen in NRW.