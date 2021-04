Rennpferde – Ein Milliardengeschäft in Kentucky

In Kentucky, im Südosten der Vereinigten Staaten, spielen Rennpferde eine besondere Rolle. Im "Horse Country", der Gegend um die Hauptstadt Lexington, liegen Dutzende Gestüte, auf deren Weiden Tausende Pferde grasen. Rund 240.000 Hengste und Stuten leben in dem Bundesstaat – und sorgen jährlich für Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Euro.

Denn gerade das Geschäft mit den sogenannten Thoroughbreds – das sind exquisite Zuchttiere – spült Geld in die Kassen: Einjährige angehende Rennpferde werden auf dem Pferdemarkt im Schnitt für 50.000 Dollar verkauft. Kein Wunder, dass mittlerweile eine ganze Industrie um die Tiere kreist: für die Zucht, den Transport, das Zubehör.

Dieses Jahr wird das Kentucky Derby in Louisville wegen der Corona-Pandemie unter strengsten Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden – mit stark verringerter Zuschauerzahl. Dem Wirtschaftsfaktor Pferd wird das voraussichtlich keinen Abbruch tun.

Ein Lichtblick bleibt für die Tiere nach dem Karriereende: Auch wenn ein abgehalftertes Pferd in Kentucky üblicherweise nicht mehr viel vom Leben zu erwarten hat – vielleicht ergattert es ja einen Platz im "Old Friends", einem spendenfinanzierten Altersheim für Rennpferde.

Autorin: Sabine Loeprick

Redaktion: Heiko Hillebrand