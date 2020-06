Corona und die Wilderei in Afrika

In der Region der ostafrikanischen Nationalparks ist neben Viehzucht der Tourismus die wichtigste Einkommensquelle. Viele Menschen arbeiten in den Hotels oder Lodges, verdienen ihren Lebensunterhalt als Ranger, verkaufen Perlenschmuck oder andere Souvenirs an die Besucher. Durch Corona sind die Grenzen seit Wochen zu, der internationale Flugverkehr eingestellt, die Hauptstadt Nairobi ist abgeriegelt. Die Hotels und Restaurants haben ihre meisten Angestellten entlassen.

Aber nicht nur die Menschen leiden unter den Corona-Maßnahmen. Wildschützer fürchten, dass die illegale Jagd zunehmen wird und bedrohte Tierarten noch mehr leiden könnten. Zum einen, weil viele Ranger ihren Job verloren haben und dadurch weniger Patrouillen unterwegs sind. Das macht es für kriminelle Banden einfacher. Zum anderen könnten Wildtiere sterben, weil schlicht der Hunger die Jagdt antreibt. Aber es gibt auch hoffnungsvolle neue Projekte.

Autorin: Bettina Rühl

Redaktion: Julia Lührs