Jüdisches Leben in Deutschland 2018

Am 9. November jährt sich die nationalsozialistische Pogromnacht zum 80. Mal. "Bis zum November 1938 fand die Ausgrenzung und Diskriminierung der Juden auf formal 'korrektem Wege' durch Gesetze und Verordnungen statt", konstatierte kürzlich der Historiker und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz.

Doch dann setzten organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte und Synagogen in Brand. Am 9. November wurden tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet. Spätestens an diesem Tag konnte jeder in Deutschland sehen, dass Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord staatsoffiziell geworden waren.

Auch heute werden Menschen in Deutschland bedroht, wenn sie als Juden identifiziert werden – wenn sie beispielsweise eine Kippa in der Öffentlichkeit tragen. Wie fühlen sich Juden heute in Deutschland? Was verstehen sie unter Jüdischsein? Ingo Zander hat sich umgehört.

Autor: Ingo Zander

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic