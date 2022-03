Pourquoi pas? – Inklusives Theater aus Wuppertal

Das Musik-Tanz-Theaterstück "Pourquoi pas – Ein Ensemble sucht seine Sprache" ist bereits das dritte Projekt des Wuppertaler "Ensemble Con". Die zehn Tänzer:innen, Musiker:innen, Schauspieler und Schauspielerinnen mit und ohne Behinderung haben aus der Fülle der Ideen, die jeder eingebracht hat, eine opulente Materialsammlung zusammengetragen. Daraus haben sie gemeinsam Spielszenen entwickelt und zu einer Collage aus Episoden zusammengebaut. Wichtigste Voraussetzungen: der Respekt füreinander und die Neugier auf das Anders-und Einzigartige der Mitstreiter:innen.

So rankt sich ihre neue Produktion nicht von ungefähr um das Thema Sprache. Gerade weil die Aktiven so unterschiedlich sind, ist eine gemeinsame Sprache der Schlüssel zu Verständnis und Selbstverständnis, zum Übermitteln verschiedenster Wahrnehmungshorizonte. Und um es auszuprobieren, haben sie ein Sprache gewählt, in der sich keiner der Agierenden zu Hause fühlt, die aber alle irgendwie schön finden: Französisch. Warum auch nicht? "Pourquoi pas?" Wie aber schreit, schluchzt, umgurrt es sich auf Französisch? Wie sprechen Steine, jaulen Flöten, wirbeln Tänze, wenn sie sich nach Paris träumen? – Jetzt ist die Produktion bühnenreif und lädt zur Premiere.

Autor: Ulrich Land

Redaktion: Julia Lührs