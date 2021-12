Panta Rhei(n): Alles im Fluss in NRW?

Seit jeher fließen Flüsse von der Quelle bis zur Mündung, sollte man meinen. Doch Hans Jürgen Balmes, Autor einer Rhein-"Biographie", weiß das besser: "Der Rhein hat sich im Laufe von Jahrmillionen von der Mitte her entwickelt", versichert er. "Quelle und Mündung sind erst vor 10.000 Jahren als letzte Puzzleteile hinzugekommen." Denn das ewige Fließen lässt auf Dauer die Erdkruste brechen. Wasser gräbt Täler und erodiert Gebirgszüge.

Wie viele andere Flüsse fing auch der Rhein klein an, am Oberrheingraben, um damals noch durch die heutige Bretagne Richtung Meer zu fließen – und sogar rückwärts in Richtung seiner heutigen Quellen zu erodieren, wie Balmes gern beim Wandern am Ufer erzählt. Heraklit ahnte wohl noch nicht, dass Flüsse aus ihren Betten vertrieben, vergiftet werden oder regelrecht ertrinken könnten. Dem Eifeler Künstler Jürgen Roder ist der Schock noch anzumerken: Eine von ihm kuratierte Ausstellung mit dem prophetischen Titel "Kunst im Fluss" wurde im Sommer 2021 von Starkregen und Fluten buchstäblich verschlungen.

An der Stever, einem kleinen Fluss im Münsterland, fließt das Wasser dagegen oft zu langsam: Dann schwimmen viele tote Fische in stinkendem Wasser, und Lukas Klatt sowie David Wehmeyer von "RiverDynamics" setzen ihren Hightech-Katamaran aufs Wasser, um Ursachen und Schäden zu protokollieren. Alles mag fließen, aber Dosis und Geschwindigkeit werden immer wichtiger.

Autor: Achim Nuhr

Redaktion: Beate Wolff