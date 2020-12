Hufschmiedlehre in Schwaiganger

Pferde sind majestätische Tiere. Die Vierbeiner mit ihrer beim Galopp im Wind fliegenden Mähne brauchen aber auch Pflege. Aus diesem Grund gibt es die Ausbildung zum Pferdewirt – aber auch die Hufe der Tiere müssen regelmäßig versorgt werden. Hierzu kommt der Hufschmied vorbei. "Hufschmied" ist dabei eigentlich nur in Österreich und in der Schweiz die offizielle Bezeichnung. In Deutschland wird der Beruf amtlich "Hufbeschlagschmied" genannt. Es gibt nur wenige Frauen, die ihn ausüben. Eine von ihnen ist die Urbayerin Vreni Römer. Sie lernt in ihrer Ausbildung derzeit die Dinge, die ein Hufbeschlagschmied machen und können muss. Es ist nicht nur das Schmieden der Hufeisen, sondern sie lernt auch das Herstellen dieser "Schuhe" für die Pferde. Ganz auf die traditionelle Art auf der Esse, dem Herd des Schmiedes.

Auf nur einem der zehn staatlichen deutschen Gestüte können Lehrlinge diese Fertigkeiten erlangen: auf dem bayerischen Haupt- und Landgestüt Schwaiganger im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Auch die Pferdezucht ist hier für die Ausbildung wichtig. Normalerweise führt das Gestüt auch Turniere durch, wegen der Corona-Pandemie ist das aber zur Zeit nicht möglich.

Autor: Chris Baumann

Redaktion: Beate Wolff