Hühnerglück - Auf der Spur der guten Eier

Wie gut kann ein Pfannkuchen schmecken, wenn Hühner dafür leiden müssen? Mit dieser Frage beginnt die Reportage von Stephan Beuting am Küchentisch der Familie. Auf der Eierpackung steht "Lehnertz" und "Eifel-Ei". Der Geflügelhof ist ein Modellbetrieb für Tierwohl. Aber Tierwohl in der Massentierhaltung? Kommt das Tierwohl da nicht doch erst nach dem Profit?

Bei einem Mobilstall in Eitorf bei Hennef ist die Idylle komplett, doch auch hier sind Hühnerhaltung und Eierproduktion Teil eines großen Systems, in dem das Wohl der Tiere wenig zählt. Eine Reportage über das mächtige System der Geflügelhaltung, über Menschen, die versuchen sich in dem System so gut es geht zu verhalten und über Idealisten, die das Ganze nicht vom Ei, sondern vom Huhn aus denken.