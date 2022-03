"Housing First" - Wohnen ist ein Menschenrecht!

Das Hilfsprojekt Housing First vermittelt Wohnungen an Obdachlose, ohne die Hilfe an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Anders als bei herkömmlichen Projekten, muss die- oder derjenige zum Beispiel nicht erst von Suchtproblemen los gekommen sein, um Anspruch auf eine Wohnung zu haben.

Probleme könne man nicht lösen, solange man auf der Straße lebt, lautet das Argument des Teams von Housing First. Erst in seinen eigenen vier Wänden hat man die Chance, sein Leben neu zu sortieren.

Corinna Müncho und Dagmara Lutoslawska vom Projekt Housing First

Das Projekt kommt ursprünglich aus den USA und wurde in Europa von Finnland das erste Mal umgesetzt. Mit Erfolg, so dass Berlin als erste deutsche Stadt nach diesem Konzept Wohnungen an Obdachlose vermittelt. Im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain leitet Corinna Müncho Housing First. Unterstützt wird sie von Dagmara Lutoslawska, die als Psychologin im Projekt mitarbeitet. Die dreijährige Pilotphase von Housing First nun abgeschlossen, und der Senat hat entschieden, es weiter zu finanzieren. Ziel ist, bis 2030 unfreiwillige Wohnungslosigkeit abzuschaffen.

Autorin: Tini von Poser

Redaktion: Beate Wolff