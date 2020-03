Hightech und Hobbyfußball

Niemand kann ernsthaft bestreiten wollen, dass der moderne Fußball eine komplexe Angelegenheit ist. Man braucht nur einen Blick auf die Analysen nach den großen Spielen in den Fernseh-Studios werfen, um zu erkennen, dass die Wissenschaft in großem Stil Einzug gehalten hat – in die Analyse von Spielen. Trainer wie Thomas Tuchel, der in dieser Saisaon mit Paris Saint-Germain in der Champions League auf sein altes Team, den BVB trifft, waren Vorreiter. Wegen ihrer Technik-Affinität wurden sie von manchen Experten anfangs mitunter despektierlich "Laptop-Trainer" genannt.

Dass Profiteams ihre Spiele und auch Trainings filmen und dann analysieren, ist also nicht neu. Mittlerweile aber ist die Technik auch im Amateursport zu finden, bis hinunter in die unteren Ligen. Da werden dann nicht mehr nur Stellungsfehler analysiert, sondern auch die gelaufenen Kilometer ausgewertet oder die Geschwindigkeit beim Antritt. Was geschieht mit einem so populären Sport, wenn plötzlich die Wissenschaft Einzug in den Trainingsalltag der Freizeitsportler hält?

Autor: Stefan Osterhaus

Redaktion: Heiko Hillebrand