Cognac und Kanonen – Hemingway in der Eifel

Für Ernest Hemingway ist die Eifel eine Gegend, "wo die Drachen hausen". Im September 1944 überquerte der Kriegsberichterstatter mit US-Soldaten die belgisch-deutsche Grenze und verschanzte sich mit Getreuen in einem Bauernhaus: Schloss Hemingstein. Der Nobelpreisträger von 1954 berichtete für US-Zeitungen, soll dabei reichlich getrunken und Waffen gehortet haben. Später prahlte er damit, Deutsche getötet zu haben. Doch es gibt Zweifel an seinen Erzählungen.

Wahrscheinlicher ist: Der grausame Krieg in der Eifel, besonders die Schlacht im Hürtgenwald, hat den Frauenhelden und Stierkampf-Fan verändert, ja traumatisiert. Danach war er ein gebrochener Mann, ebenso wie die Helden in seinen Romanen. Eine Spurensuche in der Eifel – anlässlich des 60. Todestags Ernest Hemingways.

Autoren: Markus Harmann und Ralph Weihermann

Redaktion: Moritz Folk