Das Hansaforum – Demokratie im Stadtviertel

Wo begegnet uns überall Demokratie, wo wird sie in Frage gestellt? Schauen wir ins Lexikon, finden wir die Herleitung des Begriffes Demokratie aus dem Altgriechischen. Demos – das Staatsvolk, kratos – Gewalt, Macht, Herrschaft – also die Herrschaft oder die Macht, die vom Volke ausgeht. Theoretisch super, aber wie sieht das ganz praktisch aus? Oder haben SIE etwa entschieden, dass die Umgehungsstraße durch den Wald gebaut wird oder die Schule im Ort geschlossen wird? Dann müssten wir Zwei mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden! Mit anderen Worten, was für den einen gut ist, findet die andere unzumutbar. Wie sollen wir in einer Demokratie damit umgehen? Wie sollen wir zu Entscheidungen kommen, mit denen alle leben können? Mit mehr Volksabstimmungen wie in der Schweiz? Oder mit mehr Petitionen, wie ich sie jetzt schon alle paar Tage in meinem E-Mail-Postfach finde?

Oder vielleicht so, wie es in einem Stadtteil von Münster seit gut zwei Jahren praktiziert wird. In einem bundesweiten Pilotprojekt, das die sogenannte gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung erproben und vorantreiben soll. Das Projekt heißt "Hansaforum". Das Ziel: Ein Stadtviertel, das für alle, die darin leben und arbeiten gut ist. Claudia Maschner nimmt uns mit ins Hansaviertel nach Münster.

Autorin: Claudia Maschner

Redaktion: Heiko Hillebrand