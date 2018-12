Go, Kanada, go!

Neuankömmlinge haben viele Anlaufstellen, um sich erste Hilfe für den Alltag zu holen. "Welcome Center" bieten in allen Städten und Gemeinden gratis Sprachkurse, Job- und Wohnungsvermittlung an. Das Motto ist: Wer kommt, wird nicht allein gelassen und soll so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen.