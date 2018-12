Von Gletschern und Suonen in der Schweiz

Vor 15 Jahren hat die UNO den 11. Dezember zum Internationalen Tag der Berge gemacht, um die Probleme der Bergwelten ins Bewusstsein zu rücken. Bereits zwei Jahre zuvor hatte die UNESCO den Großen Aletsch-Gletscher in der Schweiz zum Weltnaturerbe erklärt. Zusammen mit der Jungfrau-Region, den anderen ihn umgebenden Gipfeln und dem Aletsch-Wald.

Der Große Aletsch ist der größte Gletscher in Zentraleuropa und er ist gefährdet. Trotzdem, so die Naturschützer, sollen die Touristen kommen und den Giganten bestaunen. Denn, so sagen sie, nur was man kennt, ist man auch bereit zu schützen. Eva Firzlaff war in den Schweizer Alpen und hat erkundet, was den Aletsch zum Weltnaturerbe macht.

Autorin: Eva Firzlaff

Redaktion: Regina Tanne