Geschichte des Podcasts

Heute kommen die innovativsten Formate häufig aus den USA – non-fiktionale Geschichten in Serie, die so süchtig machen, wie sonst nur die besten Fernsehserien: Serial, This American Life und Radio Lab. Die Idee, Audiodateien abzurufen und auf einem mobilen Gerät anzuhören, ist aber noch viel älter. Und vielleicht sogar eine deutsche Erfindung.

Schon die MP3-Formate – die technische Voraussetzung für Podcasts – wurden in Erlangen entwickelt. Und in Leinfeld-Echterdingen experimentierten Nerds zur Jahrtausendwende mit "Audio-Blogging", wie sie die ersten Podcasts noch nannten. Später machen Smartphones und komfortablere Apps die schnell wachsende Zahl an Podcasts auch für die breite Masse zugänglich – bis hin zum Coronavirus-Update des NDR mit Christian Drosten.

Autorin: Jana Magdanz

Redaktion: Gundi Große