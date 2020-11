Zuhause in einer Genossenschaft

Die Unesco hat Genossenschaften am 30.11.2016 in das Immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen. Bekannt sind vor allem Wohnungsgenossenschaften. Rund 2.000 gibt es heute in Deutschland, ihre 2,2 Millionen Wohnungen sind hoch begehrt. Und seit einigen Jahren schließen sich auch immer wieder neue Gründerinnen und Gründer zusammen und wagen das Unternehmen, gemeinsam zu bauen und zu wohnen.

Was aber bewirkt der Genossenschaftsgedanke in der Wohnungswirtschaft? Was haben Menschen davon, "bei Genossenschaften" zu wohnen? Und was beflügelt die Neugründer*innen?

Autorin: Cornelia Schäfer

Redaktion: Regina Tanne