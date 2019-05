25 Jahre Rammstein

Rammstein hat mit über einer Milliarde Klicks einen Streaming-Rekord aufgestellt, der bisher nur Bands wie den Rolling Stones oder den Beatles gelang. Mit über 20 Millionen international verkauften Tonträgern sind sie mittlerweile die beliebteste deutsche Band im Ausland. Sie haben kürzlich ein neues Album herausgebracht und am 27. Mai startet ihre dreijährige Welt-Tournee in Gelsenkrichen. Die Karten für Deutschland waren innerhalb von vier Stunden ausverkauft.

Ihr letztes Album, das 2009 erschien, belegte Platz 1 in Norwegen, Finnland und Dänemark. In den USA wurde es sogar das höchstplatzierte deutschsprachige Album der letzten Jahrzehnte. – In Deutschland landete es auf dem Index. Mit Hits wie "Führe mich", "Pussy", "Links, 2, 3, 4" oder "Bück dich" haben Rammstein seit ihren Anfängen immer wieder für Kontroversen sorgt. Wie ernst muss man ihre Texte nehmen? Spielen sie nur mit Klischees? Und wer genau steckt hinter der 6-köpfigen Band um Frontsänger Till Lindemann?

Autorin: Nina Meuters

Redaktion: Julia Lührs und Jessica Eisermann