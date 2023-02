Frauen und die Angst im Dunkeln

Frauen fühlen sich nachts in der Öffentlichkeit deutlich unsicherer als Männer. Das ist das wenig überraschende Ergebnis einer Studie zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, herausgegeben vom Bundeskriminalamt und den Polizeien der Länder. Dabei wurden mehr als 45.000 Menschen unter anderem mit der Frage konfrontiert: "Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie abends allein in ihrer Nachbarschaft unterwegs sind?" Rund 40 Prozent der befragten Frauen gaben an, das Haus nachts gar nicht zu verlassen.

Nur sieben Prozent der Männer sind laut dieser Studie beunruhigt darüber, Opfer sexueller Belästigung zu werden. Bei Frauen sind es mehr als 25 Prozent, das heißt jede vierte hat Angst. Mehr noch, 58 Prozent der Frauen meiden im Dunkeln gewisse Orte. Ein erheblicher Anteil und eine große Einschränkung in der Bewegungsfreiheit von Frauen, meint Barbara Geschwinde. Sie ist den Fragen nachgegangen: Woher kommt die Angst der Frauen und ist sie berechtigt? Warum werden Angst-Räume städtebaulich nicht ausgeräumt? Und wie können Frauen sich wehren?

Autorin: Barbara Geschwinde

Redaktion: Julia Lührs