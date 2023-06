Der wilde Streik bei Ford 1973

Vor ziemlich genau 50 Jahren, 1973, gab es die Ölpreiskrise. Sie wurde begleitet von einer rasanten Inflation, die die Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen ließen. Die sogenannten Gastarbeiter:innen, die ins Land geholt wurden, fürchteten um ihre Jobs, es wurde ihnen nahe gelegt, in ihre Heimat zurückzukehren.

Bei Ford in Köln sollten 300 türkische Arbeiter:innen entlassen werden, weil sie zu spät und ohne ärztliches Attest aus ihrem Sommerurlaub in der Heimat zurückgekehrt waren. Die Entlassungen, aber auch die schlechten Arbeitsbedingungen und die niedrigen Löhne empörten die Gastarbeiter:innen. Sie traten in den Streik. Und zwar auf eigene Faust. Denn Betriebsrat und IG Metall hielten nichts von dem Vorgehen.

Der Streik ging nicht gut aus. Aber für die erste Generation der Vertragsarbeiter:innen war dieser Streik ein großer Schritt im Kampf um gleiche Rechte.

Autorin: Jennifer Stange

Redaktion: Valentina Dobrosavljević