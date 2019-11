Flaschensammler und ihr Alltag

Birgit sitzt vor einem Imbiss in Köln, Zigarette in der Hand, vor ihr eine Cola. Auf der vierspurigen Straße rauschen die Autos vorbei. Im Supermarkt gegenüber hat sie gerade Flaschen in den Pfandautomaten geworfen. Das Ende eines langen Tages, der in einer Notschlafstelle für obdachlose Frauen begann.

Auch der 78 Jahre alte Hajo und seine 75-jährige Frau Ingrid sammeln Pfandflaschen. Seit gut drei Jahren sind sie mit einem Trolley in einem Park im Kölner Süden unterwegs. Hajo war lange Zeit selbständig, Ingrid ist mit 58 in Frührente gegangen. Wie die meisten Flaschensammler haben die beiden immerhin ein Dach über dem Kopf.

Wie sieht der Alltag von Flaschensammlern aus? Warum machen sie das? Und wann hat das überhaupt angefangen?

Autor: Frederik Rother

Redaktion: Julia Lührs