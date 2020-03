Feminismus und Emanzipation in Russland

Organisierten Feminismus gibt es in Russland nur wenig – und das, obwohl das Land vor 100 Jahren Vorreiter in Sachen Emanzipation war: Frauen durften wählen, legal abtreiben und sich ohne Probleme scheiden lassen. Von diesem Geist ist wenig geblieben. Nur knapp 40 Prozent der Menschen in Russland glauben, dass eine völlige Gleichstellung von Frau und Mann überhaupt möglich ist. Ein Drittel unterstützt zwar die feministische Bewegung – die ist aber sehr klein. Wie überleben diese aktivistischen Gruppen, die für Frauenrechte kämpfen? Was tut der Staat für die Sache der Frau? Und was hat das alles mit den Bolschewiken zu tun?

Autorin: Christina Spitzmüller

Redaktion: Jessica Eisermann