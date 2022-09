„Fake News“ auf dem Stundenplan – Wie Schulen Medienkompetenz stärken

Das Netz ist voller Falschmeldungen, Desinformationen, Verschwörungstheorien und Hate Speech. Georg Materna, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienpädagogik in München, beschäftigt sich mit dem Umgang der Jugendlichen mit diesen Phänomenen. Denn für 70 Prozent ist heute „das Internet“ die Hauptnachrichtenquelle. Maternas Forschungs-Schwerpunkte liegen in der „Extremismus-Prävention“ und „Meinungsbildung Jugendlicher in Zeiten des Internets“.

Um das Identifizieren von Desinformationen zu lernen, sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Bildungsangeboten entstanden. Sie heißen „Fake Finder“, „Lie Detectors“, „Truth Tellers“ oder „Fake Hunter“, wenden sich in erster Linie an Schulklassen und werden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, privaten Medien oder Bibliotheken ermöglicht.

Auch Spiele wie „Bad News“ oder „Fake It To Make It“ dienen der Aufklärung. Dabei sollen Jugendlichen teilweise selbst reißerische und falsche Nachrichten produzieren, um die Mechanismen dahinter besser zu verstehen.

Der Zusammenschluss von Medienschaffenden sowie Bildungsfachleuten „Journalismus macht Schule“ hat die Zielsetzung „Schülerinnen und Schüler zu kompetenten Akteuren in der journalistischen Öffentlichkeit zu machen“. Neben erprobtem Unterrichtsmaterial bietet der Verein sogar Schulbesuche an.

Auf den Plattformen „der-newstest.de“ und dem SWR Fakefinder kann man testen, wie gut man selbst im Umgang mit Nachrichten im Internet ist. Zusätzlich informiert der Faktenfinder der Tagesschau über Tipps und Themen zu Fake News.