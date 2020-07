Höher, weiter: Über den Fahrstuhl

Das Konstrukt Fahrstuhl kommt ursprünglich aus dem Bergbau. Dort wurden aus der Tiefe vor allem Materialien transportiert. Hier wurden auch die ersten Weichen für den sicheren Personenverkehr gelegt. Es wurde eine Seiltechnik entwickelt, mit der ein Fahrstuhl das Vielfache seines Gewichts halten und befördern kann. Selbst, wenn mal ein Seil reißt. Dass auch Menschen mit einem Aufzug hinauf und hinunter fahren, kam im New York der 1850er Jahre auf.

In einem 250 Meter hohen Testturm in Rottweil im Schwarzwald wird die Zukunft des Fahrstuhlfahrens erforscht. Der Panoramaaufzug ist mit acht Metern pro Sekunde einer der schnellsten in Europa. Ingenieure des Herstellers Thyssen Krupp haben einen Aufzug entwickelt, der erst vertikal, also auch hochfahren wird, und dann auch noch horizontal, also seitwärts, fahren kann – in Hunderten Meter Höhe. Wie sich der Fahrstuhl von seinen Ursprüngen entwickelt hat, wie er physischer und sozialer Angstraum sein kann, und wie er die Popkultur beschäftigte, hat Ingo Zander nachgezeichnet.

Autor: Ingo Zander

Redaktion: Heiko Hillebrand