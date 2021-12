Entschuldigung, aber ...

Welche Rolle spielen Entschuldigungen in unserem Leben? Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Berufe und unterschiedlicher Interessen erzählen, was ihnen eine Entschuldigung in welcher Situation bedeutet (hat). Wann haben sie vielleicht zu lange gezögert, eine abzugeben, und warum war das so? Wann haben sie sehnlichst auf eine gewartet? Und warum wäre sie gerade da so wichtig gewesen? Warum nervt es eigentlich, wenn Entschuldigungen inflationär benutzt werden, wenn sich jemand permanent entschuldigt, auch für die kleinste Kleinigkeit? Was hat die Entschuldigung mit Macht zu tun hat, was mit dem Alter und der Politik? Und welche Rolle spielt beim Verzeihen die Glaubwürdigkeit?

Eine Reise durch Entschuldigungen, Rechtfertigungen, ehrliche Reue und das vielleicht Wichtigste unter Menschen: Verständnis füreinander.

Autorin: Andi Ueding

Heiko Hillebrand