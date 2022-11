Elf – welch närrische Zahl!

Über die Bedeutung der Zahl 11 ist viel spekuliert worden. Über Jahrhunderte ist es den Kölner Jecken gelungen, die 11 als närrische Zahl im Bewusstsein der Bevölkerung zu implementieren und den 11.11. zu einem Event hochzujazzen.

Eine historisch gesicherte Erklärung für diesen Termin gibt es nicht. Die schwäbisch-alemannischen Narren feiern den Beginn ihrer Fasnet am 6. Januar, dem Dreikönigstag. In der katholischen Schweizer Stadt Solothurn beginnt die Fasnacht am 13. Januar, dem Tag des Heiligen Hilarius. Die 11 als Narrenzahl hat für die Solothurner keine Bedeutung. Sie gehört allerdings zu ihrer Identität. Es ist ihre "heilige Zahl" und man begegnet ihr auf Schritt und Tritt. Sichtbarstes Zeichen ist die "Öufi-Uhr", die 11er-Uhr an der Hausfassade einer Bank, deren Ziffernblatt nur 11 Zahlen hat: verrückt!

Autor: Herbert Hoven

Redakteurin: Gundi Große