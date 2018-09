Faszination Ekel

Ekel schützt uns vor verdorbenem Essen und Krankheiten, in Teilen ist er aber auch anerzogen. Wie wir mit Kot, Popel oder Essen umgehen und was sich in der Öffentlichkeit nicht gehört, bestimmt unser sozio-kulturelles Umfeld, genauso wie das, was moralisch oder sozial sanktioniert wird. Schließlich soll Ekel nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Psyche vor Kontamination schützen.