Downdating

Wenn die Karrierefrau "nach unten" datet oder den Handwerker heiratet, wird immer noch getuschelt. Das traditionelle Bild der Adenauer-Ära vom Mann als Versorger der Familie spukt immer noch in einigen Köpfen. ER bringt das Geld nach Hause. In Deutschland werden die meisten Beziehungen vom sozialen und finanziellen Status her "auf Augenhöhe" geführt oder die Frau heiratet "nach oben". Aber "die Ressource gebildeter Mann" wird knapper, sagt die Psychologin Lisa Fischbach. "Viele Frauen suchen so einen bestimmten Partnertypus und dann stehen mehr Frauen als Männer zur Verfügung."

Na und? Franziska ist Ärztin und glücklich mit einem Duisburger Feuerwehrmann zusammen. Sie sagt: "Der soziale Status hat nichts mit der Liebe zu tun." Jetzt, wo die finanziell unabhängige Powerfrau selbst die "gute Partie" ist, sollten die Chancen auf eine romantische Liebesheirat eigentlich steigen, auch wenn dafür das Hollywood- und Märchenprinzip "reicher Mann und armes Mädchen" über den Haufen geworfen werden müsste.

Aber was für einen Mann sucht die moderne Frau überhaupt? Eher das Alpha-Tier oder den fürsorglichen Familienvater? Single-Coach Lisa Fischbach meint, den "Alpha-Softie" und erklärt: „Das ist so das Beste aus zwei Welten."

Autor: Christian Geuenich

Redaktion: Lioba Werrelmann