Die Welt retten – in kleinen Schritten

Bio kaufen, das Auto stehen lassen, weniger Fleisch essen. Vielen geht es so: Wir wissen, was zu tun wäre – aber anstatt die Dinge anzupacken, verharren wir reglos auf der Couch. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen fehlt das, was Fachleute "Commitment" nennen: der feste Wille zur Umsetzung. Und der beinhaltet eben auch die Bereitschaft, Unbequemlichkeiten zu erdulden, Durststrecken zu überstehen – und einen Preis zu zahlen. Und der ist ungeheuerlich in unserer freiheitsliebenden Gesellschaft: Verzicht. Darauf, zu essen, was wir wollen, zu reisen, was der Geldbeutel hergibt, Klamotten zum Billigstpreis anzuhäufen.

Ein weiteres Problem: Wir haben uns von den Folgen unseres Handelns entkoppelt. Und dieses Bewusstsein muss nicht zurück in den Kopf, sondern ins Herz. Hirnforscher wissen heute: Veränderung funktioniert nur, wenn sie keine Kopfgeburt ist, sondern aus tiefstem Herzen kommt. Dann sind auch Argumente wie "Ich kann alleine sowieso nichts ausrichten" nichtig. Und wer dann noch bereit ist, die Angst auszuhalten, nach der Veränderung nicht mehr dazuzugehören, wird reich belohnt: mit einem authentischeren Selbst – oft auch zum Wohle anderer.

Autorin: Karin Lamsfuß

Redaktion: Lioba Werrelmann