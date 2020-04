Die russische Matrjoschka

Eine Puppe, in der eine Puppe, in der wieder eine Puppe steckt. Eine Mutter mit fünf, zwölf oder gar stolzen achtzehn Babies also. Matrjoschkas sind das wohl beliebteste russische Souvenir weltweit. Vielleicht, weil sie so geheimnisvoll sind.