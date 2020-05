Die Renaissance der Autokinos

Anfang der 1960er Jahre brachten amerikanische Soldaten das "Knutschkino" nach Deutschland – und auch nach Nordrhein-Westfalen. Nur in wenigen Städten konnten sie mit der Konkurrenz durch das Fernsehen mithalten. Am Ende existierten nur noch fünf Autokinos in Deutschland und die liefen mehr schlecht als recht. Aber in Zeiten von Corona verzeichnen die Drive-In-Kinos wieder regen Zulauf. Neueröffnungen gab es schon in Marl, Duisburg, Essen, Bonn, Borken, Mülheim und Mönchengladbach.

Neben dem klassischen Autokino finden dort auch Gottesdienste und Live-Konzerte statt, die über das Autoradio übertragen werden. Heike Mund hat sich unter die Autokinogänger gemischt erzählt die ganze Geschichte.

Autorin: Heike Mund

Redaktion: Ulrich Horstmann