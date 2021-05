Die NS-Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek

1943 wurden Cato Bontjes van Beek und 17 weitere Aktivist*innen der Roten Kapelle in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Die 22-Jährige war Teil dieser Gruppe, die über die Verbrechen der Wehrmacht und des nationalsozialistischen Systems informierte und zur Gehorsamsverweigerung aufrief.

Nicht weit entfernt von ihrem Heimatort Fischerhude in Niedersachsen trägt ein Gymnasium in der Stadt Achim ihren Namen. Dort findet sich ein Archiv über das Leben der Widerstandskämpferin, in dem auch Schüler*innen-Arbeiten ausgestellt werden. Ein lebendiger Erinnerungsort mit Brückenschlag zur Gegenwart.