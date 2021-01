Die Laff-Box: Lachen auf Knopfdruck

Vor rund 70 Jahren erfand der Toningenieur Charles Douglass in Hollywood eine Maschine, mit der sich Lacher nachträglich in Fernsehsendungen einfügen lassen. Damit revolutionierte er die Art, wie TV-Sendungen aufgezeichnet werden, allen voran die Sitcom. Die Lacher auf Knopfdruck sind zwar als künstlich und als fake verschrien, erleben aber aktuell in der Covid-19-Pandemie wieder ein Comeback, weil zur Zeit oft ohne oder nur mit kleinem Publikum aufgezeichnet wird. Comedyshows nutzen sie, aber auch abendfüllende Sendungen wie Germany's Next Topmodel oder der Deutsche Comedypreis. Das Motto: Besser Lacher aus der Konserve als gar keine Lacher. Aber stimmt das überhaupt? Machen digitales Kichern und Applaus eine TV-Sendung attraktiver und unterhaltsamer?

Autor: Timo Nicolas

Redaktion: Jessica Eisermann