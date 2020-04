Die Ärmsten in Zeiten von Corona

Der Kölner Stadtteil Vingst ist das, was oft als Brennpunktviertel bezeichnet wird: Hier leben viele Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger und Alleinerziehende. Laut Kirchengemeinde sind gut ein Viertel aller Haushalte überschuldet und mehr als die Hälfte aller Kinder von Armut betroffen.

Die WDR-Reporter Andreas Maus und Niklas Schenk waren über mehrere Wochen in Köln-Vingst und Umgebung unterwegs. Sie haben eine Trauerfeier in einem Seniorenheim besucht und eine siebenköpfige Familie in Quarantäne, haben sich mit Wohnungslosen im Park, unterbeschäftigen Allein- und Geringverdiener*innen unterhalten.