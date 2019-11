Der Soundtrack der Wende

Als Bruce Springsteen in Ost-Berlin spielte, war Moderatorin Andrea Ballschuh klar: Hier passiert gerade etwas. Die Musik aus dem Westen schwappte in den Osten über und war ein Zeichen dafür, dass sich die DDR politisch veränderte. Das System bekam Risse.

Auch wenn Fernsehmoderator Karsten Schwanke bei David Hasselhoffs "Looking for Freedom" immer noch schlecht wird, ist er für viele ein Symbolsong des Mauerfalls. Für WDR 5- Moderator Golo Schmidt musste etwas Härteres her: The Scorpions oder Black Sabbath. Doch egal, welcher Song symbolisch für die Wende steht. Klar ist: Musik aus dem Westen hat in dieser Zeit eine entscheidende Rolle gespielt. Sie war ein Symbol der Freiheit – und hat vielleicht sogar die ersten Löcher in die Mauer geschlagen.

Autor: Uwe Schulz

Redaktion: Verena Cappell und Julia Lührs