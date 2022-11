Der Schulacker und die jungen "Ackerdemiker:innen"

Mehr als 1.300 Kitas und Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ackern schon mit und bauen ihr eigenes Gemüse an. Auch ohne gärtnerische Vorkenntnisse!

Das Hildegard-von-Bingen Gymnasium in Köln ist eine von 155 Schulen in NRW , wo der Traum vom Schulacker in Erfüllung gegangen ist. Hier ist der Ackerbesuch sogar Teil des Bio-Unterrichts und Bestandteil des Curriculums. Bei der Anbauplanung und Umsetzung hat Acker e. V. geholfen: mit der sogenannten GemüseAckerdemie, dem erfolgreichen Bildungsprogramm. Denn Kinder kommen immer seltener in Kontakt mit der Natur, wissen nicht, wo ihre Lebensmittel herkommen, ernähren sich oft ungesund. AckerKinder entwickeln mehr Wertschätzung für wertvolle Nahrungsmittel und Natur.

Eren Önsöz hat die Ackersaison am Kölner Gymnasium vom ersten Spatenstich bis zum Erntedankfest begleitet.

Autorin: Eren Önsöz

Redaktion: Gundi Große