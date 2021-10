Regenbogen – mehr als nur ein Wetterphänomen

Gleichzeitig Regen und Sonne sind nötig, damit ein Regenbogen entstehen kann. Das Sonnenlicht wird dabei im Regentropfen gebrochen, zurückgeworfen und von unseren Augen als verschiedenfarbiges Licht wahrgenommen: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Der Naturforscher Isaac Newton entdeckte diese sieben Spektralfarben schon im 17. Jahrhundert. In der heutigen Wissenschaft sprechen Forscher zunehmend von sechs statt sieben Farben, die im Regenbogen aufeinander folgen.

Auch auf einem Blumentopf kann sich ein Regenbogen zeigen.

Aber warum spricht man eigentlich von einem Bogen? In Wirklichkeit handelt es sich um einen geschlossenen Kreis – das sieht man auf einem Foto aus dem All vom Kölner Astronauten Alexander Gerst. Ob Kreis oder Bogen: der Regenbogen spielt in der Menschheit schon immer eine Rolle: in der griechischen Mythologie, in der Musik, aber auch ganz aktuell in der Corona-Pandemie als Symbol für Durchhaltevermögen und Solidarität. Während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer sorgten die Regenbogenfarben indes für große Diskussionen zu Homosexualität und Antidiskriminierung.

Autorin: Anita Horn

Redaktion: Beate Wolff