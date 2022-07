Der Räuber Hotzenplotz wird 60

Otfried Preußler schrieb den Klassiker "Der Räuber Hotzenplotz", nachdem er mit seinem Herzensprojekt "Krabat" nicht weiterkam. In nur 55 Tagen entstand die Räubergeschichte in der Tradition des Kasperltheaters, die in Kinderzimmern auf der ganzen Welt ein Zuhause fand.

Auf Bitten von Kindern, mit denen Preußler in regem Austausch stand, ließ der Autor noch zwei weitere Bände folgen. Im dritten resozialisierte er den Halunken schließlich.

In den vergangenen sechs Jahrzehnten wurde der Räuber Hotzenplotz im Marionettentheater und auf Musicalbühnen aufgeführt und sogar in die Kuppeln von Planetarien projiziert. Seine Anziehungskraft hat er bis heute nicht verloren.

Autorin: Andrea Burtz

Redaktion: Gundi Große